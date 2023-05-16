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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Рябков констатировал невозможность возвращения к ДОВСЕ в настоящее время

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Возможности возвращения к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в настоящее время нет, возможные альтернативы этому договору можно будет обсуждать после возвращения к нормальным отношениям с Западом, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, конечно", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Обсуждать что-то можно будет, когда нынешний штормовой период пройдет в наших отношениях с Западом, когда Запад откажется от враждебной политики и концептуально будет другие подходы искать", - подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос, можно ли в настоящее время обсуждать какой-то новый документ на замену ДОВСЕ.

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено.

10 мая президентом России было принято решение внести законопроект о денонсации Договора на рассмотрение Федерального Собрания.

Проект закона Госдума рассмотрит во вторник.

Сергей Рябков МИД
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