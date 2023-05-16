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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Госдума денонсировала ДОВСЕ

Госдума денонсировала ДОВСЕ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе был внесён президентом в Думу 10 мая.

Участие России в ДОВСЕ было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге и его денонсация укрепит безопасность России.

Он напомнил, что "Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора". "С практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге", - отметил глава комитета.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил во вторник, что денонсация ДОВСЕ - "это наш сигнал Западу, что больше ни Соединённые Штаты, ни натовские страны не являются договороспособными партнерами, чью позицию мы учитываем".

Глава комитета отметил, что "сегодня мы видим кардинально изменившуюся картину: вместо 16 стран НАТО, которые были на момент подписания договора, их уже 31, инфраструктура вплотную приближена к нашим границам".

Госдума ДОВСЕ
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