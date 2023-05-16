Песков назвал "обычной уткой" сообщения о запрете высшим чиновникам увольняться во время СВО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" появившиеся сообщения о том, что есть некое указание о запрете высокопоставленным чиновникам покидать свою должность на период СВО.

На просьбу журналистов прокомментировать подобные сведения, распространенные со ссылкой на неназванные источники в администрации президента, Песков ответил: "Нет, я не могу это подтвердить. Это "утка", просто обычная "утка".