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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сообщения западных СМИ о том, что основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход из Бахмута (Артемовска), похожи на информационную "утку", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он прокомментировать соответствующие публикации, Песков сказал: "Не могу. Но похоже на очередные "утки".

Дмитрий Песков Евгений Пригожин Вагнер Украина
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