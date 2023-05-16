Российские военные перехватили семь украинских крылатых ракет Storm Shadow

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате семи крылатых ракет Storm Shadow вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

15 мая Минобороны РФ сообщало о перехвате одной ракеты Storm Shadow ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 12 мая Украина применила поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow для удара по Луганску.