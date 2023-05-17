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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Российская авиация нанесла 11 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла 11 ударов по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил в среду начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесено 11 ударов по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-ой отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

Он сообщил, что "артиллерийский расчет гаубиц "Мста-Б" высокоточным боеприпасом "Краснополь" в районе населенного пункта Казачья Лопань уничтожил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab и пункт управления 206-го батальона территориальной обороны в населенном пункте Волчанск".

По данным Зыбинского, огнем из пушки "Гиацинт-Б" в районе Петропавловки уничтожена украинская гаубица Д-20 и минометный расчет в населенном пункте Синьковка.

"Группой спецназа с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Кутьковка", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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