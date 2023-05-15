Военные РФ сообщили о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow ВСУ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о перехвате украинской крылатой ракеты Storm Shadow и семи противорадиолокационных ракет HARM.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 12 мая Украина применила поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow для удара по Луганску.

На брифинге в понедельник Конашенков сообщил, что российскими военными уничтожен 21 украинский беспилотник в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции уничтожены 425 украинских самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 9169 танков и других боевых бронемашин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4821 орудие полевой артиллерии и минометов, 10214 единиц специальной военной автотехники.

Борьба с украинскими диверсантами

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в ЛНР.

"Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики", - сообщил он.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что подразделением 138-й мотострелковой бригады в Харьковской области пресечены действия трех ДРГ.

"Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики.

По данным представителя военного ведомства, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 150 военнослужащих, а также пять автомобилей.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля", - заявил он.