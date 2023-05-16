"Газпром трансгаз Югорск" подтвердил информацию о пожаре на газопроводе в ХМАО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Во вторник в 12:30 по Москве в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург - Елец - 1" загорелся газ, один человек погиб, еще пятеро пострадали, подтвердили в ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Причины происшествия установит специально созданная комиссия, отметила служба компании по связям с общественностью и СМИ.

"Из 6 пострадавших: 1 погибший, 5 - в тяжелом состоянии", - ранее сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский. В правительстве региона добавили, что пожар не создал угрозы для местных жителей и объектов экономики нет, ближайший населенный пункт находится в 30 км от места происшествия.

На место выезжали представители МВД, МЧС и центра медицины катастроф.