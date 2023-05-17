Иркутские власти назвали временным демонтаж памятников жертвам репрессий

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В селе Пивовариха в Иркутской области несколько памятников Мемориала жертвам политических репрессий были демонтированы временно, в связи с благоустройством, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для проведения благоустройства временно демонтировано два памятника, которые были установлены без соответствующих согласований. Хочу отметить, что фамилии расстрелянных на территории Иркутской области, в том числе литовцев и поляков, нанесены на стены памяти, которые установили на территории Мемориала жертвам политических репрессий в 2021 году. Память о них сохранена", - заверил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.

По словам, руководителя центра по сохранению историко-культурного наследия области Григория Ивлева, временно демонтированные памятники находились на месте проведения работ, они переданы на хранение.

В рамках этого этапа благоустройства мемориала приводят в порядок территорию вокруг памятника жертвам политических репрессий в форме куба-клетки, из которой пытаются выбраться заключенные. Его установили в прошлом году, но из-за похолодания не успели провести благоустройство, объяснили чиновники.

По проекту, вокруг нового памятника сделают площадку для посетителей, к ней будут вести три дорожки, рядом разобьют газоны, установят освещение и видеонаблюдение, малые архитектурные формы.

Памятник создан на пожертвования иркутян по инициативе общественной организации "Общество реабилитированных Иркутской области". Проект разработали заслуженный художник России Лев Сериков и член Союза архитекторов России Сергей Демков.

В 2021 году была проведена реконструкция Мемориала жертвам политических репрессий. На его территории установили звонницу, стенды с информацией о политических репрессиях и шесть стен памяти. На них размещено 12,5 тыс. фамилий людей, расстрелянных на территории Иркутской области. Их список более года уточняла группа активистов. Они работали с архивной информацией, общались с родственниками погибших.

В пресс-службе уточнили, что на одной из стен памяти оставлено свободное место, где можно разместить еще около 800 фамилий при выявлении ранее неизвестных сведений.

Также во время реконструкции на территории мемориала облицевали гранитом входную группу, сделали площадь для проведения памятных массовых мероприятий, дорожки из мраморной крошки и плит, озеленение, установили скамейки, урны, смонтировали освещение и видеонаблюдение.

Литва 16 мая во вторник выразила протест России в связи с демонтажем в Иркутской области памятников литовским и польским ссыльным и политзаключенным, сообщает агентство BNS со ссылкой на МИД Литвы. Протест был выражен временному доверенному лицу посольства России в Литве Александру Элкину.

"МИД Литвы осудил такие действия России в отношении памятников -устранения с места нахождения монумента и креста в честь литовских и польских ссыльных и политзаключенных с места", - говорится в заявлении.

По данным архивов ФСБ, в годы массовых репрессий на территории Иркутской области были расстреляны около 15 тысяч человек. Массовое захоронение под Иркутском - рядом с поселком Пивовариха Иркутского района - было обнаружено в 1989 году первым на территории России. Тогда же там организовали мемориал.