Что произошло за день: среда, 17 мая

Продление "зерновой сделки", увольнение главы центра "Вектор", заморозка счетов финских дипмиссий в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Зерновая сделка" продлена на два месяца. Сначала об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затем информацию подтвердили в МИД РФ.

- Глава центра "Вектор" Ринат Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции. В Роспотребнадзоре заявили, что ведомством "проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов". В "Векторе" была разработана вакцина "ЭпиВакКорона".

- В России заморожены банковские счета финских дипмиссий. В МИД РФ заявили, что эта мера - ответ на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений.

- Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара. Дорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг". РФ выделит межгосударственный кредит на 1,3 млрд евро, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, сообщил вице-премьер Александр Новак.

- Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

- Продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом) и режиссер Иван Вырыпаев заочно арестованы. Их обвиняют в распространении фейков об армии. Оба находятся в международном розыске.

- Иркутские власти назвали временным демонтаж памятников жертвам репрессий и сообщили, что он был необходим для благоустройства территории. Литва во вторник выразила протест России в связи с демонтажем памятников литовским и польским ссыльным и политзаключенным.