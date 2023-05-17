Россия выделит госкредит в 1,3 млрд евро на строительство ж/д ветки Решт-Астара в Иране

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - РФ выделит межгосударственный кредит на 1,3 млрд евро для строительства железнодорожной ветки Решт-Астара, сообщил журналистам в Тегеране вице-премьер Александр Новак.

Общая стоимость проекта, по его словам, составляет 1,6 млрд евро.

"Мы договорись о том, что у нас общий объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год. Это касается только транзитных грузов. При этом в дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности, и этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу", - сообщил вице-премьер.

Новак уточнил, что 15 млн тонн грузооборота планируется достигнуть до 2030 г. "В прошлом году общий объем грузооборота составил примерно 5 млн тонн, это с учетом автомобильного транспорта и с учетом других маршрутов, которые у нас есть", - пояснил он.

"Сегодня будет подписан также контракт между коммерческими компаниями на реализацию этого проекта, начнется проектирование и соответственно, я думаю, что после окончания проектирования - это примерно год займет - начнется строительство", - сказал Новак.

Ранее в среду сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара.Президент России Владимир Путин вместе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси принял участие в церемонии по видеосвязи.

Дорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг". Его создание инициировано в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона, а также для организации транзитного сообщения Северной и Западной Европы со странами Закавказья, Персидского залива и Южной Азии.

"Новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе, для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. И таким образом, этот транспортный коридор внесет осязаемый, заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал Путин, выступая на церемонии подписания соглашения.

По словам президента РФ, экономическая выгода от создания этой магистрали для обеих стран очевидна. "Доходы, получаемые от перевозки товаров по коридору "Север-Юг", и более интенсивная загрузка портов наших государств, безусловно, стимулирует становление и рост сопутствующих видов бизнеса", - сказал Путин.

Потребуется формирование крупных логистических и производственных кластеров, а это означает появление новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности российских и иранских регионов, продолжил он.

Со своей стороны, президент Ирана Раиси отметил транзитное значение Ирана. "В Иране есть большой потенциал, несмотря на то, что коллективный Запад хочет обходить иранскую территорию по вопросам транзита. Мы все это понимаем. Но российский президент и лидеры всех других дружественных Ирану стран прекрасно понимают, что иранская территория - самая прибыльная с точки зрения продвижения товаров и их транзита", - сказал президент Ирана.