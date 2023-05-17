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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Кремле призвали дождаться решения суда по делу ученых, подозреваемых в госизмене

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кремль воздержался от комментариев в связи с публикацией открытого письма сотрудников Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, трое ученых которого были арестованы недавно по подозрению в госизмене.

На просьбу журналистов отреагировать на обращение института РАН пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение".

"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда", - отметил представитель Кремля.

Он добавил при этом: "Конечно же, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о какой-то позиции".

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо в связи с арестом третьего по счету ученого этого института по подозрению в госизмене.

Научные работники заявили, что все арестованные ученые известны своими "блестящими научными результатами и всегда оставались верны интересам страны".

Дмитрий Песков РАН
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