Третьего новосибирского ученого-аэродинамика заподозрили в госизмене

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Об этом сообщается в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН от имени коллектива института.

Звегинцев – основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей", занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)", - говорится в письме.

Отмечается, что результаты, которые открыто представляли в последние годы арестованные коллеги, имеют отношение исключительно к фундаментальной науке.

"Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были", - говорится в сообщении.

Источник в СО РАН уточнил "Интерфаксу", что Звегинцев был задержан около трех недель назад и находится под домашним арестом.

"Он задержан за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Как сообщалось, директор ИТПМ Шиплюк был арестован в начале августа 2022 года, ранее, в конце июня, также по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов. Оба ученых были этапированы в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В ИТПМ Шиплюк возглавляет лабораторию "Гиперзвуковые технологии", Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ – математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.