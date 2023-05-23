В Думе сообщили о 48 обвиненных в госизмене гражданах, имевших допуск к гостайне, за 5 лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России в 2017-2022 годах 48 россиян, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения, были привлечены к уголовное ответственности по статье о госизмене сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"За совершение государственной измены в 2017-2022 годах по ст. 275 УК РФ привлечены к уголовной ответственности 48 российских граждан, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения через свои связи. Они были завербованы иностранными спецслужбами во время выезда за рубеж, в том числе под угрозой негативных последствий в отношении имеющегося у них за рубежом имущества и денежных средств", - написал он.

Кроме того, по его данным, ежегодно фиксируется не менее двух тысяч нарушений секретоносителями порядка выезда за рубеж, а также около 200 фактов умышленной несдачи загранпаспортов при вынесении решений о временном ограничении права выезда за границу.

"только в 2022 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 2 тысяч секретоносителей, 234 - лишены допуска к гостайне, а 196 лиц уволены", - перечислил депутат.

После вступления в июле 2022 года в действие ст. 283.2 УК более 30 секретоносителей за незаконный выезд за границу привлечены к уголовной ответственности, добавил Пискарев.