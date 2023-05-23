Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

В Думе сообщили о 48 обвиненных в госизмене гражданах, имевших допуск к гостайне, за 5 лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России в 2017-2022 годах 48 россиян, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения, были привлечены к уголовное ответственности по статье о госизмене сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"За совершение государственной измены в 2017-2022 годах по ст. 275 УК РФ привлечены к уголовной ответственности 48 российских граждан, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения через свои связи. Они были завербованы иностранными спецслужбами во время выезда за рубеж, в том числе под угрозой негативных последствий в отношении имеющегося у них за рубежом имущества и денежных средств", - написал он.

Кроме того, по его данным, ежегодно фиксируется не менее двух тысяч нарушений секретоносителями порядка выезда за рубеж, а также около 200 фактов умышленной несдачи загранпаспортов при вынесении решений о временном ограничении права выезда за границу.

"только в 2022 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 2 тысяч секретоносителей, 234 - лишены допуска к гостайне, а 196 лиц уволены", - перечислил депутат.

После вступления в июле 2022 года в действие ст. 283.2 УК более 30 секретоносителей за незаконный выезд за границу привлечены к уголовной ответственности, добавил Пискарев.

Василий Пискарев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО

В Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО

Жители девяти населенных пунктов в Белгородской области отселены в целях безопасности

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на населенные пункты Белгородской области

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил о продолжении зачистки после атаки ДРГ

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина дал импульс построению многополярности

ВСУ обстреляли белгородский поселок Борисовка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });