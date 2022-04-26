Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 апреля

Производители напитков РФ призвали решить проблему бумаги для этикеток

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Производители напитков в РФ могут остаться без бумаги для этикеток на свою продукцию.

"Одна из проблем - бумага для этикетки. К сожалению, обнаружилось, что у нас в стране полностью отсутствует качественная бумага, особенно если речь идет о самоклеящейся этикетке", - заявил директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов на форуме "Современные вызовы отрасли производства напитков: время принимать быстрые решения" во вторник в Москве.

По его словам, эту проблему необходимо адресовать Минпромторгу, чтобы он "вместе с целлюлозно-бумажными комбинатами сделал госпрограмму скорейшего запуска производства качественной бумаги, чтобы обеспечить производителей напитков, в том числе и виноделов, качественной бумагой для этикеток".

Соколов также поддержал прозвучавшие на форуме предложения об освобождении производителей напитков от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования. "Это винодельческой отрасли в полной мере касается, потому что сегодня, кроме емкостного оборудования, наша промышленность ничего не предлагает, - сказал он. - Все линии розлива, современные, скоростные, асептические, все - импортные".

Как сообщил Соколов журналистам, есть и другие проблемы. "Корковая пробка, например. Сырье для нее растет только в Португалии и немного в Испании, поэтому все от этих поставок зависимы. И даже если мы в Китае попросим агломерированную пробку - а мы уже интересовались - она в три раза дороже", - сказал он.

Кроме того, отрасль зависит и от импорта мюзле (проволочная уздечка, которая удерживает пробку игристых и шипучих вин). "Наша недостаточно качественная - не раскручивается и обламывается, поэтому мы до последнего времени использовали импортную проволоку", - сказал он.

Соколов также отметил, что, как показывает практика, далеко не все западные поставщики отказываются от работы с российскими виноделами.

"Более того, по большинству импортозависимых позиций у нас нет на сегодняшний день каких-то проблем, нам их предлагают и даже цены сильно не выросли, потому что курс нивелировался", - сказал он.

Соколов также обратил внимание на проблему с оплатой этой продукции.

"Мы одобряем валютный перевод, он уходит за границу и зависает там на корреспондентских счетах. И ни поставщик, ни мы не можем повлиять на эту ситуацию, а она может затянуться на месяцы. Таким образом, средства замораживаются, поэтому хотим обратиться к государству за поддержкой - например, на этот срок предоставлять беспроцентные займы", - заявил он.

Алан Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Renault передаст 68% доли в "АвтоВАЗе" в пользу НАМИ, завод в Москве - городу

Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок

Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок

"Газпром" не подтвердил прекращение поставок Польше

"Газпром" не подтвердил прекращение поставок Польше

Польша несколько часов не получает газ по газопроводу "Ямал-Европа"

Стоимость бензина на российских АЗС почти не менялась девятую неделю подряд

Стоимость бензина на российских АЗС почти не менялась девятую неделю подряд

Биткойн растет на планах Fidelity разрешить пополнять пенсионный план криптовалютой

Биткойн растет на планах Fidelity разрешить пополнять пенсионный план криптовалютой

"Яндекс" заявил, что не планирует разделить российский и международный бизнес

"Яндекс" заявил, что не планирует разделить российский и международный бизнес

В Минпромторге заявили о возможности роста спроса на металл в РФ на 9-10 млн т

В Минпромторге заявили о возможности роста спроса на металл в РФ на 9-10 млн т

Магазины "ОБИ" в РФ возобновят работу

Польша ввела санкции в отношении "Газпрома" и "НОВАТЭКа"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });