Производители напитков РФ призвали решить проблему бумаги для этикеток

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Производители напитков в РФ могут остаться без бумаги для этикеток на свою продукцию.

"Одна из проблем - бумага для этикетки. К сожалению, обнаружилось, что у нас в стране полностью отсутствует качественная бумага, особенно если речь идет о самоклеящейся этикетке", - заявил директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов на форуме "Современные вызовы отрасли производства напитков: время принимать быстрые решения" во вторник в Москве.

По его словам, эту проблему необходимо адресовать Минпромторгу, чтобы он "вместе с целлюлозно-бумажными комбинатами сделал госпрограмму скорейшего запуска производства качественной бумаги, чтобы обеспечить производителей напитков, в том числе и виноделов, качественной бумагой для этикеток".

Соколов также поддержал прозвучавшие на форуме предложения об освобождении производителей напитков от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования. "Это винодельческой отрасли в полной мере касается, потому что сегодня, кроме емкостного оборудования, наша промышленность ничего не предлагает, - сказал он. - Все линии розлива, современные, скоростные, асептические, все - импортные".

Как сообщил Соколов журналистам, есть и другие проблемы. "Корковая пробка, например. Сырье для нее растет только в Португалии и немного в Испании, поэтому все от этих поставок зависимы. И даже если мы в Китае попросим агломерированную пробку - а мы уже интересовались - она в три раза дороже", - сказал он.

Кроме того, отрасль зависит и от импорта мюзле (проволочная уздечка, которая удерживает пробку игристых и шипучих вин). "Наша недостаточно качественная - не раскручивается и обламывается, поэтому мы до последнего времени использовали импортную проволоку", - сказал он.

Соколов также отметил, что, как показывает практика, далеко не все западные поставщики отказываются от работы с российскими виноделами.

"Более того, по большинству импортозависимых позиций у нас нет на сегодняшний день каких-то проблем, нам их предлагают и даже цены сильно не выросли, потому что курс нивелировался", - сказал он.

Соколов также обратил внимание на проблему с оплатой этой продукции.

"Мы одобряем валютный перевод, он уходит за границу и зависает там на корреспондентских счетах. И ни поставщик, ни мы не можем повлиять на эту ситуацию, а она может затянуться на месяцы. Таким образом, средства замораживаются, поэтому хотим обратиться к государству за поддержкой - например, на этот срок предоставлять беспроцентные займы", - заявил он.