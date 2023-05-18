Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Крыму с рельсов сошли восемь грузовых вагонов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Симферопольском районе Крыма с рельсов сошло восемь вагонов, уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"По состоянию на 10:00 у нас сошло с рельсов порядка восьми вагонов, обстоятельства выясняются следствием", - сказал он журналистам на месте происшествия.

"Восстановить ж/д пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру", - сообщил он позднее через телеграм-канал правительства Крыма.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. В "Крымской железной дороге" причиной аварии назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, но на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь - Севастополь уже ведутся. "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь - Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов организованы автобусные рейсы.

"Для перевозки пассажиров задержанных 18 мая пригородных поездов организовано автобусное движение", - сообщила пресс-служа регионального Минтранса.

Четыре рейса отправятся от железнодорожного вокзала Симферополя (в 10:30, 12:50, 14:00 и 15:30) и с привокзальной площади Бахчисарая (в 11:45, 13:55, 15:05, 16:45)

Севастополь Симферополь Крым Симферопольский район Крымская железная дорога Николай Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС разъяснил, кто не подлежит призыву на военную службу и что понимать под уклонением

ВС разъяснил, кто не подлежит призыву на военную службу и что понимать под уклонением

Allianz закрыл сделку по продаже российского подразделения компании "Интерхолдинг"

ФАС возбудила дело в отношении компании "Эвалар"

ВС разъяснил права военнослужащих во время мобилизации или военного положения

Причиной схода вагонов с зерном в Крыму названо "вмешательство посторонних"

Причиной схода вагонов с зерном в Крыму названо "вмешательство посторонних"

Между Симферополем и Севастополем остановлено движение поездов

Что произошло за день: среда, 17 мая

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Россия подтвердила продление "зерновой сделки" на два месяца

Покушение на Захара Прилепина

Захару Прилепину проведут еще одну операцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });