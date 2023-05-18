В Крыму с рельсов сошли восемь грузовых вагонов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Симферопольском районе Крыма с рельсов сошло восемь вагонов, уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"По состоянию на 10:00 у нас сошло с рельсов порядка восьми вагонов, обстоятельства выясняются следствием", - сказал он журналистам на месте происшествия.

"Восстановить ж/д пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру", - сообщил он позднее через телеграм-канал правительства Крыма.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. В "Крымской железной дороге" причиной аварии назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, но на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь - Севастополь уже ведутся. "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь - Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов организованы автобусные рейсы.

"Для перевозки пассажиров задержанных 18 мая пригородных поездов организовано автобусное движение", - сообщила пресс-служа регионального Минтранса.

Четыре рейса отправятся от железнодорожного вокзала Симферополя (в 10:30, 12:50, 14:00 и 15:30) и с привокзальной площади Бахчисарая (в 11:45, 13:55, 15:05, 16:45)