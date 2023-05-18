"Стокманн" прогнозирует несколько волн появления зарубежных брендов в России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На российском рынке ритейла можно ожидать несколько волн появления новых зарубежных брендов, рассказал, выступая на выставке Mallpic генеральный директор Stockmann Геннадий Лёвкин.

"Ушедшие международные бренды замещаются. Есть очень интересные турецкие, например... В целом, могу сказать, что новые бренды нас "распробуют" и будет еще несколько волн приходов на российский рынок", - отметил он.

Он также заверил, что отечественные бренды станут заметно сильнее.

"Мы увидим настоящие российские мегабренды", - подчеркнул эксперт.

По его словам, девелоперы уже оценили это движение и готовы предоставлять хорошие условия отечественным брендам.

Напомним, с 2022 года о приостановке деятельности сообщили более 180 международных ретейлеров. Об уходе из России объявили 23 иностранные компании (некоторые из них - частично) из сферы торговли и общественного питания (из них 74% ритейлера развивались полностью или частично в торговых центрах в формате отдельно стоящих магазинов).

Но не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать и продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 34 ребрендинга под новыми брендами и перехода бизнеса к локальным владельцам.