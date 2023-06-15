Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лишь 10% американских компаний покинули российский рынок, сообщил в четверг "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

"В реальности только 10% компаний ушли из нашей палаты", - сказал он, добавив, в среднем около 35% поменяли учредителей, став российскими, а остальные остались американскими.

Эйджи отметил, что большинство компаний продолжают работать и при этом не сталкиваются с проблемами в России.

"Нет. Мы получаем хорошую поддержку от правительства России. Мы чувствуем себя хорошо, у нас отличные отношения с РСПП, "Деловой Россией", и реально мы чувствуем, что правительство пытается решать те вопросы, которые есть. Никаких негативных моментов особо нет для тех компаний, которые остались. Как сказал президент Путин, есть дружественные компании из недружественных стран - это в нашей палате", - отметил Эйджи.