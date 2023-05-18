Песков объяснил продление зерновой сделки достижением "относительного результата" в переговорах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Зерновая сделка" продлена на два месяца, поскольку были достигнуты определенные результаты, но ее судьба по-прежнему в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту "черноморскую сделку", так называемую, сроком на два месяца, есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН", - сказал Песков журналистам.

И добавил: "Что касается гарантий для "Россельхозбанка" – прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые уже до сих пор состоялись, в этой связи и было принято такое решение – относительно продления на два месяца".

При этом Песков подчеркнул, что по-прежнему реализация сделки зависит от исполнения российской ее части. "Очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится, собственно, в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки. Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение 60 дней", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли подвижки в части поставок аммиака и удобрений, он сказал: "Разговоры продолжаются".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней – до 18 мая.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".