Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Черноморская зерновая инициатива будет функционировать на протяжении еще двух месяцев, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца", - приводит "Анадолу" слова президента Турции.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры по продлению "зерновой сделки" между представителями России, Украины, Турции и ООН.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.