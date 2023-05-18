Лавров заявил о неготовности США к конструктивным решениям по Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - США не готовы к конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы - и создавали в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, подчинение своей воли всех и вся", - сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с угандийским коллегой.

Комментируя инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы, российский министр напомнил о состоявшемся телефонном разговоре между ним и президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о готовности российского президента договариваться со всеми партнерами.

"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта. Его даты будут согласованы на общеприемлемой основе: как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента Рамафосы речь идет о конце июня или середине июня - начале июля", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в Москве хотели бы понимать, "какие именно инициативы президент Рамафоса и его африканские коллеги (...) хотели бы сформулировать, чтобы с нами обсудить".

Накануне Рамафоса заявил, что африканские нации предложат Москве и Киеву мирную инициативу для разрешения ситуации на Украине. По его словам, эта мирная миссия будет способствовать проведению других различных миссий, чтобы приблизить завершение этого конфликта.

Президент ЮАР сообщил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. Рамафоса отметил, что в разработке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР.