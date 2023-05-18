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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Минцифры готово изучить инициативу о пошлинах на ввоз иностранного телеком-оборудования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готово рассмотреть инициативу о введении таможенных пошлин на ввоз иностранного телекоммуникационного оборудования, зрелые аналоги которого есть в РФ, сообщил замглавы министерства Дмитрий Ким.

По его словам, соответствующее предложение было озвучено в среду на заседании рабочей группы по нормативному регулированию в рамках подготовки стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года, возглавляемой председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном.

"Вчера у Александра Евсеевича (Хинштейна - ИФ) обсуждали... Коллеги выступили с инициативой, чтобы на тот перечень оборудования, которое у нас уже есть апробированное, зарекомендовавшее себя с хорошей стороны, ввести импортную пошлину на ввоз иностранного оборудования. В целом инициатива интересная. Мы готовы ее отработать, давайте фактуру и будем соответственно с вами двигаться", - сказал замглавы Минцифры на конференции "Телеком: Перезагрузка", организованной изданием ComNews.

Российские производители радиоэлектроники просили ввести таможенные пошлины на импортное оборудование еще осенью 2022 года. Как писала газета "Коммерсантъ", эта инициатива обсуждалась с Минэкономразвития, Минпромторгом, Минцифры и ФТС.

В частности, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагалось ввести ее в размере 5%. Несколько крупных электронных предприятий выступали не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России, писала газета со ссылкой на источники.

Минцифры
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