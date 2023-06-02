Власти России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (объединяет Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предлагает исключить из перечня оборудования для параллельного импорта технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schnider Electric.

При этом, по данным издания, Минэкономики рассматривается более расширенный список, дополненный IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle и Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил газете обсуждение инициативы; ведомство "ждет более конкретно сформулированных предложений".

В Минцифры, в свою очередь, полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ".

Параллельный импорт действует с начала мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит продукцию, которая не производится в РФ и от поставок которой отказался иностранный производитель).