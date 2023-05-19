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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Доля экспорта зерна из РФ с расчетами в нацвалютах может достичь 30%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Доля экспорта зерна из РФ с расчетами в нацвалютах в среднесрочной перспективе может достичь 30%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

"Обсуждаем с партнерами системное развитие сотрудничества, включая создание зерновых хабов в странах-импортерах и совместных перерабатывающих предприятий в РФ. Прорабатываем переход на расчет в национальных валютах. Рассчитываем, что доля таких поставок в среднесрочной перспективе может достичь 30%", - сказал Патрушев.

По его словам, для развития взаиморасчетов министерство разработало и уже внесло в правительство проект указа президента, который упростит процедуру открытия счетов для иностранных компаний.

Патрушев также сообщил, что вместе с Россельхознадзором будет продолжена работа по открытию новых рынков для экспорта, а также актуализации требований импортеров к российскому зерну. "Перспективными направлениями в этой части для нас являются Алжир, Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Марокко", - сказал он.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
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