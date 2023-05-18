Эксперты ожидают, что сбор пшеницы в РФ в 2023 году превысит 80 млн тонн

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ в 2023 году превысит 80 млн тонн, прогнозируют эксперты, принявшие участие в дискуссии на Всероссийском зерновом форуме в четверг в Сочи.

"Наш прогноз сбора пшеницы повышен в апреле-мае на 1,6 млн тонн - до 84,1 млн тонн", - сообщил руководитель аналитического центра компании "Русагротранс" (входит в "Деметра-Холдинг) Игорь Павенский. Поводом для повышения стало улучшение ситуации на юге за счет дождей, в Поволжье и в части центральных регионов. Сбор зерна в целом в РФ он прогнозирует на уровне 129,8 млн тонн.

Согласно представленной им презентации, экспорт зерна из РФ с июля 2022 года по апрель 2023 года составил рекордные 50,7 млн тонн. Прогноз на сельхозгод в целом - 59,3 млн тонн, а с учетом зернобобовых (1,69 млн тонн) и муки (1 млн тонн в пересчете на зерно) он достигнет 62 млн тонн.

Экспорт пшеницы из РФ в июле-апреле составил 41 млн тонн, это на 10,7 млн тонн больше показателя годом ранее. Прогноз экспорта пшеницы за весь сельхозгод составляет 48 млн тонн. С учетом вывоза в мае 4,4 млн тонн это вполне допустимая цифра, сообщается в презентации.

Выше 80 млн тонн прогнозируют сбор пшеницы в РФ и в компании "МЗК Экспорт" (новое название российской "дочки" зернотрейдера Viterra).

Как сообщил на форуме представитель компании Сергей Сухов, прогноз составляет 81,4 млн тонн, экспортный потенциал на новый сельхозгод - 40 млн тонн. "Ставим аккуратный прогноз", - отметил он.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году рассчитывает на сбор 123 млн тонн зерна, в том числе 78 млн тонн пшеницы.