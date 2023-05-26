Путин считает полезным переход на расчеты в нацвалютах с Бразилией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает перспективным переход на расчеты в национальных валютах с Бразилией.

В пятницу Путин сделал перерыв во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что был вынужден отлучиться для телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Это был разговор с президентом Бразилии. С его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе", - сказал Путин участникам встречи.

Он отметил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.

"Правда, из-за сложности в расчетах чуть-чуть припал торговый оборот, но, в целом, потенциал очень хороший", - сказал президент.

"Ситуацию будем исправлять. Так мы это делаем и по другим странам, другим регионам мира. Здесь выход простой - переход на расчеты в национальных валютах", - заявил Путин.