Песков назвал "печальной" ситуацию с контролем над вооружениями в мире

Ответственность за это лежит полностью на Вашингтоне, считает представитель Кремля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с контролем над вооружениями и стратстабильностью в мире является неудовлетворительной, и вина за это целиком лежит на Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать внесенный в Конгресс США законопроект о выходе этой страны из Договора об СНВ и укреплении ядерных сил.

"В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира, и сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - отреагировал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног, время сокращается, как шагреневая кожа".

"Поэтому здесь ситуация печальная, и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - добавил Песков.

В пятницу стало известно, что группа из 10 сенаторов-республиканцев США представила законопроект, призывающий американскую администрацию выйти из ДСНВ и укрепить ядерные силы.

"Президенту США Джо Байдену не следовало продлевать этот договор, который только сделал Россию и Китай сильнее и ослабил Америку. Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы", - говорится в заявлении одного из авторов документа, сенатора Тома Коттона.

Авторы документа также выступили с рекомендацией к Вашингтону "выразить мнение Конгресса о том, что Россия существенно нарушает ДСНВ", "провести оценку нынешних ядерных сил США и планов по их развитию и подготовить план с целью устранения любых недостатков американской системы ядерного сдерживания".

Кроме того, республиканцы "требуют, чтобы все будущие соглашения в области контроля над вооружениями, которые предусматривают численные ограничения объема американского и российского арсеналов, ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие, а также аналогичным образом накладывали ограничения на ядерный арсенал Китая".