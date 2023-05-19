Сенаторы-республиканцы внесли законопроект с призывом о выходе США из ДСНВ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группа из десяти сенаторов-республиканцев США представила законопроект, призывающий американскую администрацию выйти из ДСНВ и укрепить ядерные силы, сообщает пресс-служба одного из авторов документа Тома Коттона.

"Президенту США Джо Байдену не следовало продлевать этот договор, который только сделал Россию и Китай сильнее и ослабил Америку. Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы", - говорится в заявлении Коттона.

Авторы документа также выступили с рекомендацией к Вашингтону "выразить мнение Конгресса о том, что Россия существенно нарушает ДСНВ", "провести оценку нынешних ядерных сил США и планов по их развитию и подготовить план с целью устранения любых недостатков американской системы ядерного сдерживания".

Кроме того, республиканцы "требуют, чтобы все будущие соглашения в области контроля вооружения, которые предусматривают численные ограничения объема американского и российского арсеналов, ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие, а также аналогичным образом накладывали ограничения на ядерный арсенал Китая".

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. В законе отмечается, что решение о возобновлении Москвой действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

В марте в госдепе заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.