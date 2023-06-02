АР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружием

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 июня объявит о желании Вашингтона начать диалог с Москвой по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, Салливан в ходе выступления в американской Ассоциации по контролю над вооружениями выразит готовность администрации Байдена начать с Россией диалог без предварительных условий по созданию такой новой системы.

По словам двух высокопоставленных официальных лиц, ознакомившихся с речью, с которой он будет выступать, советник президента подчеркнет, что США остаются приверженными соблюдению ДСНВ, если это сделает Россия. При этом в Вашингтоне открыты для диалога по созданию новой системы после истечения срока действия договора в феврале 2026 года.

Власти США хотят продолжить придерживаться ограничения по количеству боеголовок до окончания срока действия соглашения. Максимально допустимое количество, указанное в ДСНВ - 1550 единиц.

В Госдепартаменте ранее предупредили, что, в связи с приостановкой участия России в ДСНВ, США с 1 июня перестают передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Вашингтон также перестанет уведомлять Москву о статусе и местонахождении объектов, подпадавших под действие ДСНВ, однако продолжат уведомлять о пусках ракет и о стратегических учениях.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие страны в ДСНВ. В законе говорится, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент.