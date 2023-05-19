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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В Тульской области утвердили порядок использования беспилотников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в ранее принятый указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Согласно изменениям в указе, использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Тульской области осуществляется на основании решения о согласовании их использования, принимаемого министерством по региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что без получения соответствующего разрешения в регионе запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов.

Запрет обязателен для исполнения всеми лицами, находящимися на территории региона. Его нарушение влечет за собой административную или уголовную ответственность, отметили в пресс-службе.

В Тульской области с ноября прошлого года указом губернатора введен запрет на использование гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями любых беспилотных летательных аппаратов. Исключения составляют беспилотные гражданские воздушные суда (квадрокоптеры, дроны), используемые органами государственной власти Тульской области и подведомственными им организациями, территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Разрешено также использовать беспилотники организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, и иным организациям по договору с органами госвласти Тульской области и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

В регионе действует режим повышенной готовности.

Алексей Дюмин Тульская область
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