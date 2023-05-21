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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военных ВС РФ со взятием Артемовска

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военных ВС РФ с установлением контроля над Артемовском (Бахмутом), сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - говорится в сообщении.

"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье российское Минобороны заявило об установлении контроля над Артемовском "в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск".

Накануне руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил: "Сегодня (...) полностью был взят Бахмут". Позднее в субботу эту информацию подтвердил Денис Пушилин - глава Донецкой народной республики, на территории которой располагается город.

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