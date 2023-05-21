Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 мая

Путин поздравил бойцов со взятием Артемовска, в Грузии продолжаются протесты против авиасообщения с РФ, в Забайкалье сошел с рельс грузовой поезд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны заявило об установлении контроля над Артемовском. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города.

- В белгородском Шебекине после украинского обстрела загорелся мусорный полигон. Пострадавших нет.

- "Манчестер Сити" стал девятикратным чемпионом Англии по футболу. Он завоевал звание чемпиона досрочно.

- В Грузии второй день прошли протесты против возобновления полетов с РФ. Манифестанты предъявили властям ультиматум - в течение двух часов объявить о запрете полетов, но ответа не получили.



- Сход 12 грузовых вагонов произошел в Забайкалье. Пострадавших нет.