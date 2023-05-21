Представитель завода заявил об успешном выполнении задач С-350 в зоне СВО в режиме автомата

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) успешно выполнила боевые задачи в полностью автоматическом режиме, сообщил заместитель начальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.

"По последней информации, комплекс "Витязь" отработал в автоматическом режиме, без участия человеческого фактора - просто, как говорится, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека - это самое главное", - сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Так Светлов ответил на вопрос о результатах боевой работы С-350 в зоне СВО, куда регулярно выезжают сотрудники завода для того, чтобы наладить работу этих ЗРС в войсках.