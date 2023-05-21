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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Представитель завода заявил об успешном выполнении задач С-350 в зоне СВО в режиме автомата

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) успешно выполнила боевые задачи в полностью автоматическом режиме, сообщил заместитель начальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.

"По последней информации, комплекс "Витязь" отработал в автоматическом режиме, без участия человеческого фактора - просто, как говорится, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека - это самое главное", - сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Так Светлов ответил на вопрос о результатах боевой работы С-350 в зоне СВО, куда регулярно выезжают сотрудники завода для того, чтобы наладить работу этих ЗРС в войсках.

С-350 "Витязь" - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км. Время приведения в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. Эти ЗРС идут на смену системам ПВО С-300

Обуховский завод - один из крупнейших в концерне ВКО "Алмаз - Антей". Государственное предприятие. Занимается производством пусковых установок для гиперзвуковых ракет "Циркон", межконтинентальных баллистических ракет "Булава", сверхзвуковых ракет "Оникс", ЗРС С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", морские контейнеры для крылатых ракет "Калибр", шахты для надводных и подводных кораблей, беспилотные летательные аппараты, тягачи, электромобили и другую продукцию.

Обуховский завод Алексей Светлов С-350 "Витязь" СВО
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