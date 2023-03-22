РФ в 2023 году сформирует дивизию и бригады по противовоздушной и противоракетной обороне

В 2023 году завершится модернизация системы ПРО Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России в 2023 году сформируют дивизию и бригаду ПВО, бригаду особого назначения ПВО-ПРО, а также зенитный полк с комплексом С-350.

"До конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ в среду.

"Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка"", - заявил он.

Шойгу сообщил, что в текущем году также завершится строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд Воздушно-космических сил.

"По государственной программе вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники", - сказал министр обороны

По словам Шойгу, "доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях".

Модернизация московской системы противоракетной обороны будет завершена в течение 2023 года, сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетов развития Воздушно-космических сил РФ.