Минобороны РФ сообщило о перехвате крылатых ракет Storm Shadow ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки перехватили 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.