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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Минобороны РФ заявило об уничтожении 10 групп украинских диверсантов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Десять групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР за минувшие сутки, сообщил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказал он на брифинге.

По его словам, "потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР) "пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп".

Как сказал Конашенков, "за сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20".

На донецком направлении, сообщил он, огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области. В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил Конашенков.

По его словам, "потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б".

Представитель Минобороны РФ сообщил, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Харьковская область Запорожская область
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