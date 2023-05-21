Из-за дыма от пожаров перекрыто движение на участке трассы в Свердловской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Движение на участке трассы "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" со 143-го км по 145-й км перекрыто в связи с задымлением, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области в воскресенье.

По его данным, задымление возникло в результате верхового пожара.

Отмечается, что экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии.

В Свердловской области на протяжении нескольких недель тушат природные пожары. По состоянию на утро 21 мая, согласно официальной информации властей, их насчитывалось более 30.

В воскресенье из-за плохой видимости, возникшей в результате дыма от пожара, и несоблюдения дистанции на Серовском тракте в Свердловской области произошло несколько ДТП с участием более девяти автомобилей, пострадали восемь человек, один погиб.