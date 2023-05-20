Число природных пожаров выросло за сутки в Свердловской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Свыше 30 пожаров остаются непотушенными в Свердловской области, более 10 удалось ликвидировать за сутки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу.

"За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 13 природных пожаров. Продолжает действовать 31 пожар, десять возгораний локализованы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на очаги пожаров в пятницу авиация сбросила почти 800 тонн воды. Угрозы распространения огня в лесах на населенные пункты и объекты экономики нет.

Департамент информационной политики Свердловской области в свою очередь уточнил, что борьбу с огнем на площади 1,1 тыс. га ведут более 1 тыс. человек, привлечено порядка 170 единиц спецтехники. Десять возгораний локализованы на площади 394 га.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области уже несколько недель тушат природные пожары.

7 мая глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что в регионе сложилась критическая ситуация с пожарами, была запрошена федеральная помощь.

На утро 19 мая в регионе насчитывалось 24 природных пожара, 11 из них были локализованы.