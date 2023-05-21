Возобновлено движение по перекрытому из-за дыма от пожара участку свердловской трассы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Участок трассы "Екатеринбург - Алапаевск", закрытый днем в воскресенье связи с задымлением, вновь открыт для машин, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что движение было закрыто по участку трассы "Екатеринбург - Алапаевск" со 143-го км по 145-й км из-за задымления, возникшего в результате верхового пожара.

По данным на утро 21 мая, в Свердловской области было зарегистрировано более 30 природных пожаров. В ряде населенных пунктов наблюдался смог.