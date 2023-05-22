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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Оренбуржье

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга в понедельник арестовал местного жителя, который, по данным ФСБ, планировал поджечь шкаф релейной защиты и автоматики на Южно-Уральской железной дороге, здания военного комиссариата Орска и отдела ФСБ.

Удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу до 21 июля 26-летнего жителя города Новотроицк, "подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ", сообщает суд в своем телеграм-канале.

В удовлетворении ходатайства подозреваемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Оренбургской области мужчины, планировавшего поджечь шкаф релейной защиты и автоматики на Южно-Уральской железной дороге, здания военного комиссариата Орска и отдела ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России", - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, после поджогов подозреваемый "планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с украинскими спеслужбами.

Оренбург ФСБ Оренбургская область
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