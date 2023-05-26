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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Житель Геленджика в Краснодарском крае задержан за подготовку взрыва на объекте правоохранительных органов региона, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержан гражданин России, 1981 года рождения, "планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона".

Из оборудованного в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а по адресу проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления СВУ.

"В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, мужчина заключен под стражу.

Геленджик ФСБ Краснодарский край
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