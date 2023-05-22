В Оренбургской области задержан подозреваемый в подготовке поджога военкомата в Орске

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Оренбургской области задержан подозреваемый в подготовке к поджогам шкафа релейной защиты и автоматики на Южно-Уральской железной дороге, здания военного комиссариата Орска и отдела ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России", - сообщила спецслужба.

По версии следствия, после поджогов подозреваемый "планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, говорится в пресс-релизе.

"В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере "Telegram" с украинскими спеслужбами", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.