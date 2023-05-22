В Башкирии ущерб аграриям от майских заморозков оценили в 590 млн рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Башкирии из-за ночных заморозков в первой декаде мая пострадали почти 120 тысяч га посевов в 31 районе, сообщил на оперативном совещании вице-премьер регионального правительства Ильшат Фазрахманов.

"Мы ожидали, что будет возврат холодов. В целом, мы их выдержали. По оценке, 120 тысяч га посевов пострадало, 91,5 тысячи га - на пересев, более 40 тысяч га из которых уже пересеяно. Рассчитываем, что незасеянных площадей не останется. Прямой ущерб - около 590 млн рублей", - сказал он.

По предварительным данным, площадь гибели зерновых и зернобобовых составила 58,56 тысячи га, сахарной свеклы - 10,16 тысячи га, масличных - 17,11 тысячи га, прочих культур - 5,74 тысячи га.

По данным регионального Минсельхоза, в период похолодания в районах региона отмечались заморозки от слабых (до минус 2 градусов Цельсия) и до минус 9 градусов по северо-восточным районам.

Вице-премьер попросил главу республики Радия Хабирова ввести режим ЧС.

"Нам этот указ необходим, это условие для последующей работы со страховыми компаниями", - добавил он.

По данным Фазрахманова, в целом посевная кампания в республике вошла в завершающую стадию: полностью завершили посев 8 районов (из 54), 23 района завершают в ближайшие дни, в оставшихся районах идет сев поздних культур. На 22 мая яровыми культурами засеяно почти 90% плановых площадей, или 1,841 млн га.

Площадь сева в этом году в Башкирии превысит 2,17 млн га (на 2,5% меньше, чем в 2022 году, за счет увеличения осеннего сева озимых), яровой зерновой клин составит более 1,44 млн га (на уровне прошлого года). Запланировано увеличение площадей гречихи (на 3,4 тысячи га, до 76 тысяч га) и гороха (на 2,6 тысячи га, до 54 тысяч га). Площади с техническими культурами вырастут на 1,6%, до 487 тысяч га, прежде всего, за счет увеличения посевов масличных культур и сахарной свеклы.

Озимыми зерновыми под урожай 2023 года засеяно порядка 319 тысяч га, что на 21% больше, чем годом ранее.

В этом году общая стоимость посевной кампании в Башкирии оценивается в 23 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2022 году. Как и в предыдущие годы, одним из главных инструментов пополнения оборотных средств сельхозпредприятий является привлечение льготных краткосрочных кредитов.