Дожди и холод осложнили условия для формирования урожая плодов в ряде регионов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В ряде регионов России апрельские дожди и холод осложнили условия для формирования урожая плодов, предупредил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В большинстве районов Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов условия для формирования урожая плодовых культур были не очень благоприятными из-за частых дождей, сильного ветра и заморозков", - сказал он.

По его словам, в апреле именно на юге отмечались заморозки, "они отмечаются и в первых числах мая".

"И ситуация такова: там, где уже наблюдалось цветение и завершилось, ситуация отличная. Там, где цветение еще начиналось и заморозки повредили цветочки, там вот сложная ситуация", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что "на юге во многих случаях завязи даже не сформировались из-за сильных дождей и холодной погоды с градом". Но более детальный прогноз по состоянию косточковых и семечковых культур он пообещал дать позже, "когда можно будет понять, какое количество завязей все-таки сформировалось".

В 2022 году в стране было собрано 1,72 млн тонн плодово-ягодной продукции. В 2023 году Минсельхоз прогнозирует урожай в 1,76 млн тонн, к 2030 году прогнозируется рост до 2,2 млн тонн.