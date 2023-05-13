Повторения сильных заморозков в столичном регионе в мае не будет

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Повторение заморозков, которые были в столичном регионе на майских праздниках, не прогнорзируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас таких продолжительных и сильных заморозков не ожидается, поэтому рекомендация от метеорологов - заниматься садово-огородными работами. Те заморозки, которые будут, не приведут к негативным последствиям (для растений)", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон, который наблюдался в прошлые выходные и в понедельник, бывает редко. "Конечно же, в мае бывают заморозки, но все-таки, вот такие продолжительные, несколько ночей, и интенсивные - до минус 4 градусов, это все-таки редкость", - добавил Вильфанд.

Он также сообщил, что прошедшее 6 мая вошло в тройку самых холодных за всю историю метеонаблюдений. Такая погода, как отметил Вильфанд, бывает раз в 45-50 лет.

"Будут ли заморозки еще? Конечно будут, я ссылаюсь на статистику, которая говорит о том, что в течение нынешнего века шесть раз в начале июня в Подмосковье отмечались заморозки. Все-таки это не редкость, но они небольшие", - сказал он.