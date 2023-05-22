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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Песков отметил, что отказ ЕС подключать РСХБ к SWIFT осложнит выполнение зерновой сделки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение "зерновой сделки", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской инициативы или черноморской сделки", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что ЕС не намерен переподключать Россельхозбанк к SWIFT.

"Тем не менее, контакты продолжаются и будут продолжены, потому что сделка продлена на два месяца, но это достаточно непродолжительный срок. Он достаточно быстро завершится", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков РСХБ Россельхозбанк ЕС Евросоюз SWIFT
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