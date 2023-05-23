Госдеп обвинил РФ в нарушении обязательств по зерновой сделке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США считают, что Россия не выполняет обязательства в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер в ходе брифинга.

Он обвинил Россию в том, что она "продолжает препятствовать нормальному функционированию этой спасительной инициативы", и заявил, что США призывают Москву перестать мешать глобальным поставкам продовольствия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT "осложняет выполнение российской части черноморской инициативы".

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Были подписаны два документа – о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.