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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

G7 призвала РФ обеспечить действие черноморской "зерновой сделки"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме обратились с призывом к России способствовать реализации черноморской зерновой инициативы.

"Мы вновь заявляем об исключительной важности непрерывного исполнения черноморской зерновой инициативы в расширенном масштабе с целью продолжать экспорт зерна с Украины и обеспечивать стабильные поставки нуждающимся. Мы призываем Россию более не ставить под угрозу поставки продовольствия и позволить сделке функционировать в максимальном масштабе и так долго, как потребуется", - говорится в коммюнике, распространенном МИД Японии.

При этом G7 высказалась за то, чтобы российские власти отменили меры, ограничивающие экспорт РФ зерна и удобрений.

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В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили на два месяца. Представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила это. "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены", - сказала она.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Были подписаны два документа - о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Сделка продлевалась в ноябре 2022 года на 120 дней, 18 марта 2023 года - еще на два месяца, до 18 мая.

Украина Япония G7
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