ВСУ обстреляли белгородский поселок Борисовка
Пострадавших нет
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Борисовка в Белгородской области, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
С понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции.