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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ВСУ обстреляли белгородский поселок Борисовка

Пострадавших нет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Борисовка в Белгородской области, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

С понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции.

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