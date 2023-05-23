Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Обстрел Белгородской области, новый республиканский кандидат в президенты США, Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ обстреляли белгородский поселок Борисовка. Пострадавших нет.

- Сенатор-республиканец Скотт включился в президентскую гонку в США. Он является сенатором от штата Южная Каролина с 2013 года.

- Замглавы МИД РФ обвинил Запад в недостоверных отчетах о своем ядерном потенциале. Он также заявил, что РФ рассматривает военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве как реальную угрозу.

- Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу. Обсуждение возможного соглашения продолжится, заявил президент США.